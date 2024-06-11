На Киевском вокзале в День России пройдет выставка электропоездов «Иволга»

Четыре модификации «Иволги» будут представлены на седьмом и восьмом путях островной платформы, протяженность которой более 530 метров. Ровно в 12:00 двери электропоездов откроются для свободного посещения и экскурсий. Об истории и особенностях уникального семейства современного российского транспорта расскажет специалист Трансмашхолдинга. Групповые экскурсии можно посетить раз в полчаса, последняя начнется в 14:30.