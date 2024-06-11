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На Киевском вокзале в День России пройдет выставка электропоездов «Иволга»

В День России на Киевском вокзале пройдет бесплатная открытая выставка поездов «Иволга», которую организует Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и АО «Трансмашхолдинг». Все желающие смогут увидеть эволюцию современного городского электропоезда.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Четыре модификации «Иволги» будут представлены на седьмом и восьмом путях островной платформы, протяженность которой более 530 метров. Ровно в 12:00 двери электропоездов откроются для свободного посещения и экскурсий. Об истории и особенностях уникального семейства современного российского транспорта расскажет специалист Трансмашхолдинга. Групповые экскурсии можно посетить раз в полчаса, последняя начнется в 14:30.

«Иволга» — семейство современных российских поездов, созданных специально для работы на маршрутах Московских центральных диаметров по заказу Правительства Москвы. Сегодня в парке ЦППК 70 таких электропоездов первого, второго, третьего и четвертого поколений. Каждую новую модификацию создавали при активном участии пассажиров, Правительства Москвы и столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.