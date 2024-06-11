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Ребенок умер от коклюша в Карагандинской области

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции 11 июня 2024 года сообщила о летальном исходе от коклюша в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Акмарал Альназарова указала на то, что популяционное здоровье населения очень хрупкое.

«Даже незначительная, казалось бы, прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области».

сообщила министр.

Она заявила, что есть ответственность родителей, которые прививают, и которые не прививают — и она должна быть солидарной.

Позже министр добавила, что от коклюша умер шестимесячный ребенок и он не был привит.

медицина