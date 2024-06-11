Ребенок умер от коклюша в Карагандинской области

Акмарал Альназарова указала на то, что популяционное здоровье населения очень хрупкое.
«Даже незначительная, казалось бы, прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области».
Она заявила, что есть ответственность родителей, которые прививают, и которые не прививают — и она должна быть солидарной.
Позже министр добавила, что от коклюша умер шестимесячный ребенок и он не был привит.