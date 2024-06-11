День города в районах Перми: квесты, концерты и поздравление от космонавтов

Сразу несколько праздничных мероприятий состоятся в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). Весь июнь в библиотеке будет работать книжная выставка «Пермь: о прошлом для будущего». 11 июня в 18:00 здесь пройдет концертная программа «Диво-дивное — песня русская». Также 11 июня в читальном зале библиотеки можно будет принять участие в краеведческом квесте «Шагал один пермяк». А 13 июня состоится квест «Символы Российской государственности».