День города в районах Перми: квесты, концерты и поздравление от космонавтов

Дзержинский район
Главным культурно-зрелищным мероприятием в районе станет праздник, посвященный Дню России и Дню города Перми. Он состоится 12 июня в 14:00 в сквере им. Ф. Э. Дзержинского.
А 11 июня в 12:00 центр детского творчества «Юность» (ул. Боровая, 16) приглашает жителей принять участие в квизе «Моя Россия — моя страна».
В центре досуга и творчества «Радуга» на улице Транспортной, 27а открылась выставка «Люблю свой город», которая продлится до 14 июня.
Индустриальный район
Концертная программа, посвященная Дню России и Дню города, пройдет 12 июня с 14:00 до 17:00 в саду им. В. Л. Миндовского (ул. Мира, 9).
Кировский район
Праздничная программа на обновленной набережной в Кировском районе 12 июня начнется в 13:00 и продлится до 18:00. Концертную часть праздничного дня наполнят выступления коллективов учреждения культуры «ПермьКонцерт»: ансамбли «Воскресение», «Ба-Ба-Ту», «Ромэн», «Ярмарка», солисты Мария Савостина и балалаечник Андрей Киряков. Сцена будет установлена в районе Дворца культуры им. Кирова. Для детей пройдут специальная анимационная программа и показ музыкально-интерактивного спектакля о Пермском крае «Путешествие Камушки».
Концертно-игровая программа «Путешествие в прошлое. Знай свой город!» пройдет накануне Дня города, 11 июня, во дворце культуры им. С. М. Кирова (ул. Кировоградская, 26). Начало — в 11:00.
А 12 июня в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) весь день — с 12:00 до 18:00 — будет проходить концертная программа, посвященная Дню России и Дню города.
Ленинский район
Сразу несколько праздничных мероприятий состоятся в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). Весь июнь в библиотеке будет работать книжная выставка «Пермь: о прошлом для будущего». 11 июня в 18:00 здесь пройдет концертная программа «Диво-дивное — песня русская». Также 11 июня в читальном зале библиотеки можно будет принять участие в краеведческом квесте «Шагал один пермяк». А 13 июня состоится квест «Символы Российской государственности».
Праздничный концерт «Родина моя» пройдет 12 июня в Пермском государственном институте культуры (ул. Газеты «Звезда», 13).
Мотовилихинский район
12 июня народное гулянье, посвященное Дню России и Дню города Перми, развернется на территории возле Мотовилихинского пруда. Там же пройдет и спортивный праздник.
Праздничное мероприятие «День России» состоится 12 июня на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).
С 10 по 14 июня в 14:30 пермский планетарий (бульвар Гагарина, 27а) приглашает на тематическую программу «Пермь космическая». А по предварительным заявкам с 10 по 16 июня можно посетить программы «От Руси до России» и «Хотим признаться городу в любви».
А 12 июня в 11:55, 14:55 и 17:25 в планетарии можно будет услышать поздравление пермяков с Днем города, направленное с борта Международной космической станции.
В Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) до 14 июня можно будет увидеть выставку работ изостудии «Арт-мир» «Моя страна, мой город».
Орджоникидзевский район
Праздничное мероприятие, посвященное Дню России, пройдет 11 июня в школе № 79 (ул. Томская, 30).
12 июня в 12:00 детская игровая программа начнется в сквере у Дворца культуры «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54). А на площади перед дворцом в 12:30 состоится праздничный концерт.
Гонки на «драконах» — спортивные соревнования по гребле среди предприятий, учреждений и организаций района — откроются 12 июня в 10:00 возле пляжа КамГЭС. Одновременно с ними будет проходить летний фестиваль спартакиады «Волшебный мяч». А в 13:00 на КамГЭСе состоится праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню города Перми.
12 июня в 12:00 в сквере по ул. Генерала Черняховского жители района смогут принять участие в познавательной игровой программе «Мой край родной». В это же время в сквере пройдет мероприятие «Пермяки-земляки».
В 14:00 на площади перед Дворцом культуры им. А. С. Пушкина (ул. Александра Щербакова, 33) состоится концертная программа «Мы здесь живем».
В Парке культуры и отдыха им. А. П. Чехова (ул. Репина, 20) с 14:00 по 15:00 будет проходить концертная программа, посвященная Дню России и Дню города.
Свердловский район
11 июня в 12:00 Центральная детская модельная библиотека им. В. И. Воробьева (ул. Чернышевского, 5) организует для детей интерактивную игру «Пермь Великая».
11 июня в 18:00 в городском дворце культуры им. М. И. Калинина (ул. Куйбышева, 140) пройдет праздничный концерт ко Дню России. Там же будет работать выставка фотографий и рисунков «Любимый город».
Сквер желаний (ул. Сибирская, 67) 11 июня превратится в «Поющий сквер».
13 июня на бульваре Комсомольского проспекта напротив Пермского городского дворца культуры им. А. Г. Солдатова состоится уличный праздник-флешмоб.
Поселок Новые Ляды
Праздничный концерт в поселке Новые Ляды состоится 11 июня в 17:00 на площади перед клубом «Юбилейный» (ул. Мира, 1).