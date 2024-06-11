Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит

В нем указано, что, по информации Управления мусульман Узбекистана, первый день Курбан хайита в республике выпадает на 16 июня воскресенье.
«В связи с совпадением первого дня Курбан хайита, являющегося праздничным нерабочим днем, с выходным днем, выходной день переносится на 17 июня понедельник».
Вторник, 18 июня, объявлен дополнительным выходным днем для всех работников.
Таким образом, узбекистанцы, работающие пять дней в неделю, на праздник смогут отдохнуть четыре дня подряд: с субботы 15 июня по вторник 18 июня.
При этом перенос выходных дней не распространяется на выполнение в праздничные нерабочие дни работ, приостановить которые невозможно по производственно-техническим и организационным условиям. Речь идет о непрерывно действующем производстве, ежедневном обслуживании населения, работе вахтовым методом.
Кроме того, в документе отмечено огромное значение Курбан хайита в утверждении в духовной жизни народа таких благородных принципов, как милосердие, великодушие, гуманизм, дружба и согласие.
В целях достойной встречи и проведения этого светлого праздника на высоком уровне, бережного сохранения и возвышения гуманистических идей священной религии ислам и национальных ценностей президент поставил соответствующие задачи перед Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и Ташкента, Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей Узбекистана, Национальным агентством соцзащиты и другими организациями-партнерами.
Комитету по туризму совместно с Минтрансом поручено создать благоприятные условия и возможности для посещения узбекистанцами в дни Курбан хайита мест паломничества и исторических святынь.