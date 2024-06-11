Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит

При этом перенос выходных дней не распространяется на выполнение в праздничные нерабочие дни работ, приостановить которые невозможно по производственно-техническим и организационным условиям. Речь идет о непрерывно действующем производстве, ежедневном обслуживании населения, работе вахтовым методом.