Виталий Хоценко вручил награды жителям Омской области в преддверии Дня России

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в преддверии Дня России вручил награды жителям региона. Государственных наград и почетных званий удостоены люди разных профессий.
Глава региона поблагодарил собравшихся за их деятельность, и отметил, что каждый из награждённых вложил в свой труд частицу души.
Директор по технологическому развитию АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» Иван Березин указом президента РФ был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Так был отмечен его личный вклад в разработку и внедрение в производство новейшей техники и технологий, направленных на повышение обороноспособности России.
Также указом президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный учитель РФ» присвоили педагогам Ольге Клименко и Елене Парфеновой.
Звание «Заслуженный конструктор РФ» за заслуги в успешной разработке и внедрении в производство новейшей техники и технологий, направленных на повышение обороноспособности Россиии получили сотрудники «Омского научно-исследовательского института приборостроения» Татьяна Батенева, Сергей Доберштеин и Сергей Резин.
Распоряжением губернатора Омской области медалью «За высокие достижения» были награждены артисты Омского государственного академического театра драмы Михаил Окунев и Олег Теплоухов.
Звание «Заслуженный журналист Омской области» было присвоено главному редактору газеты «Знамя» Исилькульского района Тамаре Ковлягиной.
Тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» Бориса Жгира удостоился звания «Заслуженный работник физической культуры Омской области».
«Я вас ещё раз поздравляю с высокими наградами. Для меня большая честь, что мы живем с вами в одном регионе, в одной стране», — заключил Виталий Хоценко.
Как сообщили в пресс-службе правительства, всего награды и почетные звания получили 28 жителей Омской области.
Ранее мы писали о том, что Виталий Хоценко поделился планами о реализации масштабных инвестиционных проектов в регионе. А также о том, что в Омской области создадут многофункциональный спорткомплекс. Срок реализации проекта — 2025−2027 гг.