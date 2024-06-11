Синоптики: Антициклон, в центре которого находится Южный Урал, усиливается

«Атмосферное давление продолжает расти. Антициклон, в центре которого находится Южный Урал, усиливается, а также дневной прогрев становится интенсивнее», — говорится в комментарии.
В среду при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 2−7 м/с, днем местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11−16, в горах и низинах — до 8, днем — 27−32 градуса.
Непосредственно в Челябинске ветер западный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха 12 июня ночью плюс 13−15, днем — 29−31.