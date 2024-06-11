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Синоптики: Антициклон, в центре которого находится Южный Урал, усиливается

Специалисты Челябинского ЦГМС рассказали о погоде 12 июня — жара начнет нарастать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: Светлана Дорохова

«Атмосферное давление продолжает расти. Антициклон, в центре которого находится Южный Урал, усиливается, а также дневной прогрев становится интенсивнее», — говорится в комментарии.

В среду при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 2−7 м/с, днем местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11−16, в горах и низинах — до 8, днем — 27−32 градуса.

Непосредственно в Челябинске ветер западный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха 12 июня ночью плюс 13−15, днем — 29−31.