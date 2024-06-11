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Резиденты ТОР реализуют инвестпроекты в Хабаровском крае

Хабаровский край не перестает радовать предпринимателей с привилегиями на своей территории.

Источник: Reuters

По данным министерства экономического развития края, к 1 июня 2024 года в регионе, в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», активно воплощаются 106 инвестиционных проектов, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства по Хабаровскому краю.

К 2024 году семь компаний уже внесли себя в список резидентов ТОР «Хабаровск», обещая инвестировать в регион 15,7 миллиарда рублей и создать около пяти ста новых рабочих мест. Среди них планируется значимый проект по строительству трехзвездочного гостиничного комплекса рядом с действующим международным аэровокзальным комплексом. Этот проект реализует дочерняя компания ведущего резидента ТОР «Хабаровск» — АО «Хабаровский аэропорт». По оценкам первого полугодия 2024 года ожидается, что еще три компании станут резидентами ТОР, озвучили в министерстве экономического развития края.

экономика