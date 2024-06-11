Резиденты ТОР реализуют инвестпроекты в Хабаровском крае

К 2024 году семь компаний уже внесли себя в список резидентов ТОР «Хабаровск», обещая инвестировать в регион 15,7 миллиарда рублей и создать около пяти ста новых рабочих мест. Среди них планируется значимый проект по строительству трехзвездочного гостиничного комплекса рядом с действующим международным аэровокзальным комплексом. Этот проект реализует дочерняя компания ведущего резидента ТОР «Хабаровск» — АО «Хабаровский аэропорт». По оценкам первого полугодия 2024 года ожидается, что еще три компании станут резидентами ТОР, озвучили в министерстве экономического развития края.