Штормовое предупреждение на 12−15 июня объявлено в Крыму

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 12—15 июня в центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.