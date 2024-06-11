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Штормовое предупреждение на 12−15 июня объявлено в Крыму

В центральных и восточных районах полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Источник: телеграм-канал

Штормовое предупреждение объявили в Крыму. Оно будей действовать с 12 по 15 июня, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 12—15 июня в центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

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