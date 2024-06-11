Штормовое предупреждение на 12−15 июня объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявили в Крыму. Оно будей действовать с 12 по 15 июня, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
В центральных и восточных районах полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Штормовое предупреждение объявили в Крыму. Оно будей действовать с 12 по 15 июня, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей