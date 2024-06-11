В Омске появился китайский автобус с USB-розетками

В Омске на маршрут № 73 вышел китайский автобус с откидными сидениями и USB-розетками, об этом сообщил телеграм-канал «Комнатный урбанист».
Кузов автобуса Dongfeng EQ6930 оборудован двумя дверьми, также «китаец» имеет полунизкопольную конструкцию. Автобус оснащен дизельным двигателем стандартом Евро-4.
В этой модели есть USB-розетки, дополнительные откидные сиденья, камеры видеонаблюдения и электронные маршрутоуказатели.
Автобус способен вместить в себя 75 человек, включая 31 сидячее место.
Ранее мы писали, что омская гимназия № 159 и школа из Китая подписали меморандум о сотрудничестве.