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На красноярском предприятии нашли вирус африканской чумы

В Красноярске выявили вирус африканской чумы.

Источник: Комсомольская правда

Вирус африканской чумы нашли в Красноярске. Опасную инфекцию обнаружили на территории «Красноярской продовольственной компании» в Советском районе.

Губернатор края Михаил Котюков ввёл карантин на «КПК». Он продлится до 20 июня. Под него попадает лишь один металлический контейнер на территории. Указ губернатора об этом опубликован на сайте правительства края.

Напомним, прошлой весной в Красноярском крае вспыхнула сильнейшая эпидемия африканской чумы свиней. Сначала очаг зафиксировали в селе Малая Минуса, после инфекция распространилась ещё на несколько районов. По итогу уничтожили около четырёх тысяч свиней и почти 20 тонн мясной продукции.

Отметим, что африканская чума не представляет опасности человеку. Для свиней же она смертельно опасна. Вирус поражает 100% животных всех возрастов, обладает большой летальностью, вакцины от этого заболевания нет.

сельское хозяйство
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