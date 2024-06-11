На красноярском предприятии нашли вирус африканской чумы

Напомним, прошлой весной в Красноярском крае вспыхнула сильнейшая эпидемия африканской чумы свиней. Сначала очаг зафиксировали в селе Малая Минуса, после инфекция распространилась ещё на несколько районов. По итогу уничтожили около четырёх тысяч свиней и почти 20 тонн мясной продукции.