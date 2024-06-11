В Ростове-на-Дону опубликовали программу мероприятий на День России

— Центральным местом празднования станет парк «Левобережный». Там развернут роствочане 60-метровый флаг России, а на эстраде выступят лучшие вокалисты и творческие коллективы. В завершение на светомузыкальном фонтане состоится премьера музыкальных произведений этого года, — рассказал Алексей Логвиненко.