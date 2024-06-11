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В Ростове-на-Дону опубликовали программу мероприятий на День России

Праздничную программу в честь Дня России подготовили в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону к 12 июня в честь Дня России подготовили яркие концерты, интересные акции и занимательные викторины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Центральным местом празднования станет парк «Левобережный». Там развернут роствочане 60-метровый флаг России, а на эстраде выступят лучшие вокалисты и творческие коллективы. В завершение на светомузыкальном фонтане состоится премьера музыкальных произведений этого года, — рассказал Алексей Логвиненко.

Кроме того, по словам сити-менеджера, в День России на территории парка имени Максима Горького проведут концерт, а в парке имени Вити Черевичкина — спортивно-патриотическую акцию «Мы — Россия».

Не менее интересные мероприятия ожидаются в парках 1 Мая, имени Николая Островского, «Осеннем», имени Октября, в честь 70-летия Победы в ВОВ 1941—1945 годов, имени Собино и «Дружба».

Кроме того, на 12 июня в Ростове запланировали открытие «Дома юннатов» и презентацию книги «Продолжая традиции». Библиотеки донской столицы организуют тематические акции, викторины и литературные часы, посвященные истории России.

Добавим, с подробную праздничную афишу можно найти на сайте администрации Ростова-на-Дону.