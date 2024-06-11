Хоценко открыл форум «Омская область и соотечественники: 15 лет вместе»

В Омске 10 и 11 июня проходит форум «Омская область и соотечественники: 15 лет вместе», который посвящен вопросам содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Площадкой первого дня форума стал Азовский немецкий национальный район. Там прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы, касающиеся возвращения российских немцев, их обустройства в российских регионах, перспективных направлений развития общественных организаций на территориях. Второй день форума сегодня проходит в областном конгресс-холле. На пленарном совещании участники обсудили перспективы совершенствования госпрограммы переселения, возможности по открытию предпринимательства и мерах поддержки, перспективы и направления молодежного сотрудничества.
«За это время в регион в рамках программы переехали 49 тысяч человек из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. У Омской области огромный потенциал в сфере работы с соотечественниками, и он далеко не исчерпан», — сказал Виталий Хоценко.
Хоценко считает, что программа «Соотечественники» помогает обеспечивать экономику трудовыми ресурсами, частично компенсировать отток местного населения и решать демографические проблемы.