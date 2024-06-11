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Маленький красноярец победил в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Воспитанник детского сада № 40 Свердловского района Егор Зыков привёз в Красноярск диплом победителя VI международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Источник: НИА Красноярск

Итоги конкурса подвели на ВДНХ в Москве. Юный красноярец Егор Зыков вместе с мамой Анной и папой Денисом приняли из рук организаторов диплом победителя и памятные подарки. Благодарственное письмо вручили наставнику в создании видеоролика воспитателю дошкольного учреждения Александре Адольфовне Бенгард.

В конкурсе участвовали более 16 тысяч юных талантов из 70 стран мира, в том числе всех 89 российских регионов России, включая новые территории, сообщает пресс-служба Министерства образования Красноярского края.

Мероприятие стало частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает Российское общество «Знание».

Отметим, «Расскажи миру о своей Родине» — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.