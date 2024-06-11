Маленький красноярец победил в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Итоги конкурса подвели на ВДНХ в Москве. Юный красноярец Егор Зыков вместе с мамой Анной и папой Денисом приняли из рук организаторов диплом победителя и памятные подарки. Благодарственное письмо вручили наставнику в создании видеоролика воспитателю дошкольного учреждения Александре Адольфовне Бенгард.
В конкурсе участвовали более 16 тысяч юных талантов из 70 стран мира, в том числе всех 89 российских регионов России, включая новые территории, сообщает пресс-служба Министерства образования Красноярского края.
Мероприятие стало частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает Российское общество «Знание».
Отметим, «Расскажи миру о своей Родине» — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.