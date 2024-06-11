В Волгограде 20 июня прозвучат сирены экстренного оповещения

В Волгограде 20 июня в 10.00 горожане услышат сигналы: «Внимание всем» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Подобные мероприятия необходимы для оценки готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщили в администрации Волгограда.
Местных жителей просят не поддаваться панике. Оповещение окажется учебным, сирены прозвучат в плановом режиме.
Напомним, в Волгоградской области регулярно проводят проверки готовности системы оповещения. В начале весны в различных муниципалитетах региона звучали электросирены, громкоговорители и другие средства.