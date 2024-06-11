Дети с редчайшими заболеваниями получат помощь в Хабаровске

В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке Центр генных дерматозов. Теперь детям с редкими генетическими заболеваниями и их родителям не нужно летать в Москву или Санкт-Петербург — комплексную медицинскую и психологическую помощь им окажут в нашем регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».