Дети с редчайшими заболеваниями получат помощь в Хабаровске

В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке Центр генных дерматозов. Теперь детям с редкими генетическими заболеваниями и их родителям не нужно летать в Москву или Санкт-Петербург — комплексную медицинскую и психологическую помощь им окажут в нашем регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровский центр генных дерматозов — пятый в России. Ранее они открылись в Подмосковье, Казани, Пензенской области и Республике Башкортостан. Соглашение о сотрудничестве по созданию Центра подписали министерство здравоохранения Хабаровского края и благотворительный фонд «Дети-бабочки». Сейчас дети с тяжелыми дерматозами будут получать всю необходимую помощь, не выезжая за пределы Хабаровского края, — рассказала и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Инна Малинина.
— При таких заболеваниях страдает не только кожа, аналогичные изменения происходят и на слизистых желудочно-кишечного тракта. Пациентам необходим мультидисциплинарный подход. Требуется помощь гастроэнтерологов, эндоскопистов, хирургов, стоматологов. И основная идея центра — организовать взаимодействие между различными специалистами, наладить маршрутизацию пациентов, чтобы они своевременно получили всю необходимую помощь, — отметил главный врач Краевого кожно-венерологического диспансера Марк Аршинский.
Дети с редкими заболеваниями и их родители получат в Центре генных дерматозов не только медицинскую, но и психологическую помощь. Во взаимодействии с региональными министерствами социальной защиты фонд «Дети-бабочки» реализует программу «Редкие женщины» по оказанию социальной поддержки семьям. Мамам, воспитывающим детей с генетическими заболеваниями, помогают пройти профессиональную переподготовку, нанять няню.