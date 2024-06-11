Новый знак появился на перекрёстке Семёновской и Алеутской во Владивостоке

Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока сообщила, что установка табло с переменной информацией уже выполнена. Этот знак, носит название «Направление движения по полосам» и будет адаптироваться к изменениям в трафике, позволяя двигаться прямо по Семёновской улице в ночное время, когда интенсивность движения снижается, и это не создаст проблем для движения по Алеутской улице и соседним дорогам.