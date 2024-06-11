Новый знак появился на перекрёстке Семёновской и Алеутской во Владивостоке

Во Владивостоке на пересечении улиц Семёновской и Алеутской появился динамический дорожный знак, способный изменять разрешённые направления движения в соответствии с временем суток. Это новшество направлено на оптимизацию трафика. Предполагается полное завершение его настройки в ближайшие четыре недели. С 20 часов вечера до 7 часов утра водителям будет разрешено двигаться прямо в направлении от стадиона «Динамо» в сторону остановки общественного транспорта «Изумруд».
Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока сообщила, что установка табло с переменной информацией уже выполнена. Этот знак, носит название «Направление движения по полосам» и будет адаптироваться к изменениям в трафике, позволяя двигаться прямо по Семёновской улице в ночное время, когда интенсивность движения снижается, и это не создаст проблем для движения по Алеутской улице и соседним дорогам.
В ЦОДД уточнили, что в настоящее время движение от стадиона «Динамо» по Семёновской улице как и ранее возможно только направо, на Алеутскую улицу. Ожидается, что в течение месяца будет разрешено движение прямо, а работа табло с переменной информацией будет скорректирована для учета времени суток.