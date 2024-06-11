Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 11 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 11 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 11 июня 2024 года.

В России начался второй этап учений ядерных сил

Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений по совместной подготовке частей РФ и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия для защиты суверенитета Союзного государства.

Макрон подаст в отставку в случае победы правых на выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает возможную отставку в случае победы правых на досрочных парламентских выборах. Эти выборы проводятся после поражения его партии на выборах в Европарламент.

В Северной Осетии потерпел крушение Су-34

Минобороны сообщило о крушении Су-34 в Северной Осетии. Самолет разбился в безлюдной местности, экипаж погиб, разрушений на земле нет. Причина — техническая неисправность.

Глава Роскачества назвал самые часто фальсифицируемые продукты

Руководитель Роскачества Максим Протасов на ПМЭФ-2024 сообщил, что чаще всего фальсифицируют рыбные консервы, мед (добавляют мальтозу и глюкозу) и обувь. Доля фальсификата в молочной продукции снизилась с 25% до 3−3,5%.

Что показала Apple на презентации WWDC 2024

На мероприятии Apple представили Apple Intelligence и обновления iOS 18, iPad OS 18, macOS Sequoia и visionOS 2. Главные новинки включают кастомизацию иконок и центра управления, улучшения в приложениях и их новые возможности.