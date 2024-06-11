Главные новости 11 июня 2024 года

Руководитель Роскачества Максим Протасов на ПМЭФ-2024 сообщил, что чаще всего фальсифицируют рыбные консервы, мед (добавляют мальтозу и глюкозу) и обувь. Доля фальсификата в молочной продукции снизилась с 25% до 3−3,5%.