Главные новости 11 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 11 июня 2024 года.
В России начался второй этап учений ядерных сил
Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений по совместной подготовке частей РФ и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия для защиты суверенитета Союзного государства.
Макрон подаст в отставку в случае победы правых на выборах
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает возможную отставку в случае победы правых на досрочных парламентских выборах. Эти выборы проводятся после поражения его партии на выборах в Европарламент.
В Северной Осетии потерпел крушение Су-34
Минобороны сообщило о крушении Су-34 в Северной Осетии. Самолет разбился в безлюдной местности, экипаж погиб, разрушений на земле нет. Причина — техническая неисправность.
Глава Роскачества назвал самые часто фальсифицируемые продукты
Руководитель Роскачества Максим Протасов на ПМЭФ-2024 сообщил, что чаще всего фальсифицируют рыбные консервы, мед (добавляют мальтозу и глюкозу) и обувь. Доля фальсификата в молочной продукции снизилась с 25% до 3−3,5%.
Что показала Apple на презентации WWDC 2024
На мероприятии Apple представили Apple Intelligence и обновления iOS 18, iPad OS 18, macOS Sequoia и visionOS 2. Главные новинки включают кастомизацию иконок и центра управления, улучшения в приложениях и их новые возможности.