Российский министр сравнил уровень обучения в ДВФУ с вузами Англии

Соглашение о строительстве города-спутника в 30 км от Владивостока подписали в сентябре 2021 года. Сначала он был рассчитан на 300 тысяч человек, позже появилась новая цифра в 90 тысяч. Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года. Начать его возведение планируют в этом году.