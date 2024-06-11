Российский министр сравнил уровень обучения в ДВФУ с вузами Англии

Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков считает образовательные услуги дальневосточных вузов хорошей экспортной позицией. Такую перспективу он видит для образовательного кампуса, который планируется строить в будущем городе-спутнике под Владивостоком. Качество образования в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), куда будут поступать учащиеся кампуса, он сравнил с уровнем обучения в Англии, сообщает ИА PrimaMedia.
«У нас в три раза дешевле учиться, например в ДВФУ год обучения, чем учиться где-нибудь в Англии, а по качеству сопоставимо», — заявил министр РБК (18+) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (16+).
Алексей Чекунков в интервью рассуждал о том, что в Австралии, которую часто сравнивают с Дальним Востоком по роли природных ресурсов в ее экономике, вторая крупнейшая статья экспорта — образовательные услуги.
«Поэтому то, что первый зарубежный резидент города Спутник строит именно образовательный проект, одновременно обучающий 2 тысячи китайских абитуриентов, я считаю хорошим знаковым событием», — добавил Чекунков.
Соглашение о строительстве города-спутника в 30 км от Владивостока подписали в сентябре 2021 года. Сначала он был рассчитан на 300 тысяч человек, позже появилась новая цифра в 90 тысяч. Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года. Начать его возведение планируют в этом году.
Новая территория, по задумке Минвостокразвития, должна стать районом Владивостока, а не отдельным городом. Сейчас это часть Надеждинского района Приморья. Также министр озвучивал идею о федеральном подчинении этой территории.
На данный момент по факту ключевым застройщиком будущего города-спутника являет ГК DNS, который ведет комплексную застройку в Надеждинском районе. Алексей Чекунков неоднократно говорил об интересе к созданию инфраструктуры в городе-спутнике со стороны компаний из Индии и Китая. Это он повторил на полях ПМЭФ, добавив тезис о том, что в Китае образовался переизбыток строительных мощностей, а в России — рекордно низкая безработица.
По словам министра, до Восточного экономического форума (16+), который пройдет в сентябре этого года, будут определены инвесторы на создание города-спутника.
«К нам обратились сразу несколько групп больших инвесторов, которые готовы приступать к работе. До Восточного экономического форума открытым конкурентным путем будет произведен выбор инвестора, и работа начнется в этом году, как мы и планировали», — сказал министр в интервью РИА Новости (18+).
Он подчеркнул, что якорным инвестором проекта будет консорциум крупнейших российских компаний, застройщики и банки, с финансовым участием наших крупнейших институтов, в том числе госкорпорации ВЭБ.РФ.