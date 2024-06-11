Акиматы 79 сел Казахстана еще не профинансировали обеспечение сельчан водой

Также, сообщается, что на сегодня из 6256 сел обеспечены питьевой водой 5130. Отмечается, что в остальные 1126 сел водоснабжение должно прийти до конца 2025 года. Из них планируется централизованно обеспечить водой 316 сел, а блок-модули будут установлены за счет средств местного бюджета в 810 селах с населением менее 200 человек.