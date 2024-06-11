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В Красноярске вводят режим повышенной готовности из-за рисков происшествий на воде

Администрация Красноярска выпустила постановление о предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с возрастающими рисками несчастных случаев на водных объектах на территории города.

Источник: РИА "Новости"

Этому может поспособствовать жаркая погода и несоблюдение жителями правил безопасности.

Документ, подписанный вице-мэром Вадимом Войцеховским, опубликовали сегодня. В нем сказано следующее:

«Постановляю признать ситуацию, складывающуюся в связи с наступлением погодных условий, способствующих купанию в необорудованных и незнакомых местах, представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Перевести органы управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим функционирования “Повышенная готовность”».

Главному управлению по гражданской обороне и ЧС поручено организовать информирование населения через операторов сотовой связи об опасности купания в запрещенных, необорудованных и незнакомых местах, а также недопустимости оставления детей у водных объектов без присмотра.

Напомним, сейчас в границах Красноярска официально разрешена работа только одного пляжа — в Татышев-парке в районе Октябрьского моста.

МЧС