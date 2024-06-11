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Санитарные врачи запретили купаться в свердловских водоемах

К началу купального сезона в Свердловской области не нашлось ни одного безопасного пляжа. Выдать заключение может только Роспотребнадзор, но пока по этому поводу к специалистам никто не обращался, рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.

«Услуга предоставления санитарно-эпидемиологического заключения носит заявительный характер. На данный момент соответствующих заявок мы не получали, из чего можно сделать вывод, что разрешенные для купания водоемы по закону в Свердловской области отсутствуют», — пояснил представитель Роспотребнадзора.

По его словам, за организацию отдыха, в том числе и на водных объектах, отвечают муниципалитеты, именно они должны принимать соответствующие меры. На данный момент Роспотребнадзор проверил только качество воды в 95 водоемах. Порядка 3−15% проб по разным показателям оказались неудовлетворительными.

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