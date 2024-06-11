Санитарные врачи запретили купаться в свердловских водоемах

«Услуга предоставления санитарно-эпидемиологического заключения носит заявительный характер. На данный момент соответствующих заявок мы не получали, из чего можно сделать вывод, что разрешенные для купания водоемы по закону в Свердловской области отсутствуют», — пояснил представитель Роспотребнадзора.
По его словам, за организацию отдыха, в том числе и на водных объектах, отвечают муниципалитеты, именно они должны принимать соответствующие меры. На данный момент Роспотребнадзор проверил только качество воды в 95 водоемах. Порядка 3−15% проб по разным показателям оказались неудовлетворительными.