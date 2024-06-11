Санитарные врачи запретили купаться в свердловских водоемах

К началу купального сезона в Свердловской области не нашлось ни одного безопасного пляжа. Выдать заключение может только Роспотребнадзор, но пока по этому поводу к специалистам никто не обращался, рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.