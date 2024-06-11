В КНБ сообщили об ограничениях на границе с Узбекистаном

Пограничная служба КНБ 11 июня 2024 года сообщает, что на отдельных пунктах пропуска на границе продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств.
«В частности, в пункте пропуска “Жибек жолы” это связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП “Гишт Куприк”.
Также сказано, что проводится реконструкция казахстанских пограничных переходов «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт», а КПП «Капланбек» по этой же причине закрыт.
«Другие пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме».
Специалисты обращаются с заявлением к путешественникам и просят заранее планировать свои маршруты.