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В КНБ сообщили об ограничениях на границе с Узбекистаном

Комитет Национальной безопасности (КНБ) рассказал Zakon.kz о работе пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе.

Источник: gov.kz

Пограничная служба КНБ 11 июня 2024 года сообщает, что на отдельных пунктах пропуска на границе продолжают фиксироваться скопления лиц и транспортных средств.

«В частности, в пункте пропуска “Жибек жолы” это связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП “Гишт Куприк”.

Пресс-служба КНБ

Также сказано, что проводится реконструкция казахстанских пограничных переходов «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт», а КПП «Капланбек» по этой же причине закрыт.

«Другие пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме».

Пресс-служба КНБ

Специалисты обращаются с заявлением к путешественникам и просят заранее планировать свои маршруты.