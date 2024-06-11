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В Волгограде запретят продавать алкоголь в День России

Не будут продавать алкоголь рядом с местами празднования 11 и 12 июня 2024.

В Волгограде в День России запретят продавать алкоголь. Согласно региональному закону о регулировании розничной продажи спиртного, алкоголь нельзя будет купить в районе мест проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать 11 и 12 июня 2024 года и не коснутся точек общепита — кафе, ресторанов, баров, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде основные события программы праздничных мероприятий развернутся в центре города 12 июня 2024 года. В большинстве районов областного центра отмечать День России начнут в парках уже вечером 11 июня.