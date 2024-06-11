Илья Середюк публично высказался об экс-губернаторе Кузбасса

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк высказался о бывшем губернаторе Кузбасса Сергее Цивилеве. В филармонии проходит праймериз одной из партий.
Так, по мнению Середюка, Цивилев — это человек большой энергии, нестандартных решений и масштабномыслящий. Он отметил, что Сергей Евгеньевич реализовал множество проектов и положил заделов. Сам врио губернатора пообещал идти по пути развития Кузбасса, намеченным уже министром энергетики, если люди выберут кемеровчанина в качестве губернатора.
«Это высокое доверие и большая ответственность (о своём нынешнем и потенциальном посту — Ред.). Вся жизнь связана с родным регионом, я здесь родился и выучился», — сказал Середюк.
Мы писали, что в середине мая Владимир Путин подписал указ о назначении Ильи Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, и вспоминали, чем известен новый врио.