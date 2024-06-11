Илья Середюк публично высказался об экс-губернаторе Кузбасса

Так, по мнению Середюка, Цивилев — это человек большой энергии, нестандартных решений и масштабномыслящий. Он отметил, что Сергей Евгеньевич реализовал множество проектов и положил заделов. Сам врио губернатора пообещал идти по пути развития Кузбасса, намеченным уже министром энергетики, если люди выберут кемеровчанина в качестве губернатора.