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В Калининграде пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России

В Калининграде пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России: главное мероприятие состоится на набережной Верхнего озера с 11 до 19 часов 12 июня.

В рамках события пройдет чествование семей участников специальной военной операции. Калининградцев и гостей города ждёт концертная программа творческих коллективов Калининграда и области. Юным горожанам в этот день в торжественной обстановке вручат паспорта на патриотической акции «Мы граждане России».

Также на набережной Верхнего озера состоится фестиваль национальных культур, ремесел и искусств «В дружбе народов — единство России». В течение дня будут работать национальные подворья, ремесленники, тематические площадки. Вечером для жителей и гостей региона выступит группа «Кватро».