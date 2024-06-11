В Калининграде пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России

В рамках события пройдет чествование семей участников специальной военной операции. Калининградцев и гостей города ждёт концертная программа творческих коллективов Калининграда и области. Юным горожанам в этот день в торжественной обстановке вручат паспорта на патриотической акции «Мы граждане России».
Также на набережной Верхнего озера состоится фестиваль национальных культур, ремесел и искусств «В дружбе народов — единство России». В течение дня будут работать национальные подворья, ремесленники, тематические площадки. Вечером для жителей и гостей региона выступит группа «Кватро».