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Жители Хабаровска заплатят до 100 тысяч рублей за неправильную езду на самокатах

Свидетелей просят сообщать о нарушениях.

Источник: Комсомольская правда

Теперь жителей Хабаровска, ездящих на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения и техники безопасности. За некоторые ошибки придется дорого заплатить. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Так, за езду вдвоем на одном самокате предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч рублей. Если «водитель» не спешится на пешеходном переходе, то заплатит от тысячи рублей.

Езда на самокатах несовершеннолетних будет караться штрафом от 10 тысяч рублей и блокировкой аккаунта в сервисе. Самый маленький штраф — 500 рублей — предусмотрен за нарушение правил парковки. Езда в пьяном виде «стоит» от 100 тысяч рублей с блокировкой аккаунта в сервисе.

В случае, когда пользователь совершил ДТП, причинившее вред чужому здоровью или имуществу, будет наложен штраф от 30 до 100 тысяч рублей с блокировкой аккаунта.

Свидетелей нарушения просят сообщать о произошедшем с приложением фото и видео.

штрафы