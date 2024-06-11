Жители Хабаровска заплатят до 100 тысяч рублей за неправильную езду на самокатах

Езда на самокатах несовершеннолетних будет караться штрафом от 10 тысяч рублей и блокировкой аккаунта в сервисе. Самый маленький штраф — 500 рублей — предусмотрен за нарушение правил парковки. Езда в пьяном виде «стоит» от 100 тысяч рублей с блокировкой аккаунта в сервисе.