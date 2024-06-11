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В День России движение перекроют в центре Иркутска

Проезд будет закрыт с 09:00 до 23:00 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

Движение для автомобилистов перекроют в центре Иркутска 12 июня. Ограничение связано с празднованием Дня России. Закрыты для проезда будут сразу несколько улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

— С 09:00 до 23:00 будет закрыт проезд: по Ленина на участке от Желябова до Сурикова. А также по Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев и по площади графа Сперанского, — поделились в пресс-службе.

Автовладельцев, которые планировали проезд через центр столицы региона просят заранее продумывать новые пути проезда и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 11 июня будет ограничено движение по улице Баррикад в Иркутске. Это связано с проводимыми ремонтными работами.