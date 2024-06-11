Жаркий июнь, «обычный» июль и дождливый август: свердловские синоптики предсказали, каким будет лето

«Температура — около и чуть выше нормы. Он будет самым теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. А вот что касается августа, то там при близкой к норме температуре может быть избыток осадков. Это не очень хорошо, потому что в августе у нас традиционно начинается уборочная пора», — заметила Шепоренко.