Жаркий июнь, «обычный» июль и дождливый август: свердловские синоптики предсказали, каким будет лето

«Сразу начались и грозы, и шквалистый ветер уже отмечался, и град, и даже смерчи очевидцы фиксировали. Средняя температура первой декады на крайнем юге была даже повыше нормы на 2−3 градуса. Но на большей части территории области она вошла в норму», — отметила синоптик.
По ее словам, лето началось «достаточно дружно», хотя обычно первая декада июня на Среднем Урале уходит на раскачку — в этот период бывают и возврат холодов, и заморозки.
«Вторая декада месяца обещает нам период жаркой погоды с температурой 29−34 градуса в дневные часы на юге области в ближайшие трое-четверо суток. На севере области уже 15−16 числа может быть немного попрохладнее, но в целом этот период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — на уровне 15−20 градусов».
При этом особых осадков специалисты не прогнозируют. Небольшие кратковременные дожди возможны на севере и востоке области. В Екатеринбурге и юго-западной части области осадков не ожидается. А уже в ближайшие выходные погода будет меняться.
«Вначале на севере, а затем и в южной половине области пройдут повсеместные дожди с грозами. Пройдет атмосферный фронт и эта жара спадет. Следующая неделя будет прохладнее: 19−24 градуса днем и 9−14 градусов ночью. Это уже в пределах климатических значений. Возобновятся кратковременные дожди, в третьей декаде особых осадков не ожидается», — сообщила главный уральский синоптик.
По прогнозу Росгидромета, июль в этом году на Среднем Урале ожидается «обычным летним месяцем».
«Температура — около и чуть выше нормы. Он будет самым теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. А вот что касается августа, то там при близкой к норме температуре может быть избыток осадков. Это не очень хорошо, потому что в августе у нас традиционно начинается уборочная пора», — заметила Шепоренко.
При этом каких-либо погодных аномалий свердловские синоптики этим летом не прогнозируют.
«Если исходить из общего фонового прогноза, больших и длительных периодов жары ожидать не стоит. Но короткие, в несколько дней, жаркие периоды должны быть».