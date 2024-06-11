В Омске открыли пляжи без проверки Роспотребнадзора

«В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и СанПиН 2.1.3684−21 водные объекты, используемые для рекреационных целей, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям», — напомнили в ведомстве.
Отметим, что на территории Омска в среду, 5 июня 2024 года, были открыты 4 пляжа: «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2». Пляж «Первомайский» оставили закрытым из-за высокого уровня воды в Иртыше в районе «Зеленого острова».
В последние дни в Омской области установилась прохладная погода, не подходящая для купания. Вероятно, мэрия Омска отправит заявку на проверку воды после потепления.
Напомним также, что в течение нескольких лет Роспотребнадзор уже традиционно не рекомендует купаться в Омске.