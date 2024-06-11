Спикер парламента указал судье, какой приговор надо выносить: Гросу недоволен тем, что запрет на въезд в Молдову для Киркорова отменили по закону, а не по желанию ПАС

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в очередной раз потребовал от судей при вынесении решений руководствоваться не нормами закона, а политическим контекстом и геополитической целесообразностью, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».
Так он прокомментировал решение инстанции, отменившей запрет на въезд в Молдову российского певца Филиппа Киркорова:
— Да пусть только попробует [въехать в Молдову после снятия запрета]. Я не знаю [сможет ли он въехать]. Но, думаю, это будет провокация. И снова эта судья… Ты же судишь в определенном контексте, ты что не замечаешь что происходит вокруг тебя? Ты не видишь, что этот тип даёт концерты на Донбассе, оправдывает агрессию, зло… и зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать как великодушен русский мир? Нет, мы этого не позволим.
Неиваныч, давай! Больше жести! Нужно расширение статьи за измену Родине. Изменой давно уже должно считаться вынесение судом решений, которые не нравятся правящей партии. Выносить решения по закону — это давно уже антиевропейская провокация.
Напомним, в первых числах июня 2024 российскому певцу Филиппу Киркорову разрешили въезд в Молдову. Соответствующее решение об отмене запрета на въезд принял кишиневский суд. Запрет на въезд длился 2 года.