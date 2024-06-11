Спикер парламента указал судье, какой приговор надо выносить: Гросу недоволен тем, что запрет на въезд в Молдову для Киркорова отменили по закону, а не по желанию ПАС

— Да пусть только попробует [въехать в Молдову после снятия запрета]. Я не знаю [сможет ли он въехать]. Но, думаю, это будет провокация. И снова эта судья… Ты же судишь в определенном контексте, ты что не замечаешь что происходит вокруг тебя? Ты не видишь, что этот тип даёт концерты на Донбассе, оправдывает агрессию, зло… и зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать как великодушен русский мир? Нет, мы этого не позволим.