Купальный сезон не за горами: какие пляжи Самары будут принимать отдыхающих летом 2024 года

Лето в самом разгаре, воздух прогрелся до +30 градусов, а значит, пришло время пляжного отдыха. Купание в водоемах должно быть не только комфортным, но и безопасным, поэтому власти Самары и области настоятельно рекомендуют посещать только официальные купальные места. Рассказываем, на каких пляжах Самары можно будет купаться летом 2024 года и когда откроется купальный сезон.
Открытие купального сезона в Самаре летом 2024 года
Традиционно самарские пляжи открываются 15 июня. Однако перед этим их нужно полностью подготовить к приему отдыхающих. Там устанавливают спасательные посты, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, а зону купания обозначают буйками. В списке важных дел — лабораторные исследования воды и песка на пляжах. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на территории губернии откроется 35 официальных пляжей. Ориентировочно они полностью будут готовы к эксплуатации 15 июня. К этому времени вода прогреется до комфортных 18−20 градусов.
Какие пляжи будут работать в Самаре летом 2024 года: список
Список пляжей в Самаре остается традиционным и уже давно знаком местным жителям: это 1-я очередь набережной Волги (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); 2-я очередь набережной Волги (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП); 4-я очередь набережной Волги (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); пляж в районе Загородного парка; пляж под спуском по ул. Советской Армии; пляж в районе Барбошиной поляны; пляж в районе санатория «Можайский» и пляж Красноглинского района.
В период проведения молодежного форума «iВолга» также будет работать пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково). В этом году в Самаре откроются специализированные пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. Они расположены на 1-й очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа 2-й очереди набережной (в районе Полевого спуска).
Спасательные посты в Самаре 2024
Отметим, спасательные посты в областной столице уже начали работу. Они официально открылись 10 июня 2024 года. Всего их 14. Посты оснащены необходимым оборудованием: жилетами, кругами, спасательными «концами Александрова», взрослыми и детскими нагрудниками, ластами, масками, мегафонами, рациями. Следить за безопасностью отдыхающих будут 44 спасателя, которые прошли специальное обучение.