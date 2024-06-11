Купальный сезон не за горами: какие пляжи Самары будут принимать отдыхающих летом 2024 года

Традиционно самарские пляжи открываются 15 июня. Однако перед этим их нужно полностью подготовить к приему отдыхающих. Там устанавливают спасательные посты, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, а зону купания обозначают буйками. В списке важных дел — лабораторные исследования воды и песка на пляжах. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на территории губернии откроется 35 официальных пляжей. Ориентировочно они полностью будут готовы к эксплуатации 15 июня. К этому времени вода прогреется до комфортных 18−20 градусов.