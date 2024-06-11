Московские поликлиники в День России будут работать с 09:00 до 16:00

В пресс-службе отметили, что дежурные аптечные пункты при поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00. Также особый график будет у обособленных аптек. Кроме того, женские консультации, у которых более десяти участков, будут работать с 09:00 до 16:00.