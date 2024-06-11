В Приморье пройдет массовая ярмарка вакансий

Кроме того, ветераны СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил Президент. Также бойцы, желающие продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии.



В Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители края, кто чем может, помогают нашим солдатам: дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы гуманитарной помощи и направляют необходимое на фронт, помогают жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



Вся работа по поддержке приморских военнослужащих и мобилизованных граждан, сражающихся с неонацизмом в зоне СВО, находится на личном контроле губернатора края Олега Кожемяко.