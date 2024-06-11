В Приморье пройдет массовая ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей состоится в Приморье 17 июня. Мероприятие пройдет сразу в 13 муниципалитетах края. На ярмарке участникам расскажут о трудоустройстве в разные компании региона.
Как сообщили в министерстве профобразования и занятости населения Приморского края, мероприятие проходит в рамках регионального форума вакансий и трудовой адаптации участников СВО.
Ярмарка пройдет 17 июня в 10.00 по следующим адресам:
В Приморье стартовало обучение по программе «Время героев».
— Владивосток, улица Давыдова, 9;
— Артем, улица Лазо, 20;
— Анучино, улица Ленинская, 12А;
— Большой Камень, улица Карла Маркса, 45;
— Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 89;
— Дальнереченск, улица Рябуха, 80;
— Кавалерово, улица Арсеньева, 81;
— Ольга, улица Ленинская, 5;
— Лесозаводск, улица Калининская, 37;
— Лучегорск, 4-й микрорайон, 2;
— Находка, Находкинский проспект, 1Е;
— Партизанск, улица Ленинская, 3Б;
— Уссурийск, улица Некрасова, 17.
Напомним, в России запущена новая кадровая программа «Время героев», о старте которой сообщил президент Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава государства попросил минобороны РФ и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в программе.
Кроме того, ветераны СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил Президент. Также бойцы, желающие продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии.
В Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители края, кто чем может, помогают нашим солдатам: дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы гуманитарной помощи и направляют необходимое на фронт, помогают жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Вся работа по поддержке приморских военнослужащих и мобилизованных граждан, сражающихся с неонацизмом в зоне СВО, находится на личном контроле губернатора края Олега Кожемяко.