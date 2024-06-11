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В Приморье пройдет массовая ярмарка вакансий

Ветераны СВО смогут найти себе работу по душе.

Источник: Reuters

Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей состоится в Приморье 17 июня. Мероприятие пройдет сразу в 13 муниципалитетах края. На ярмарке участникам расскажут о трудоустройстве в разные компании региона.

Как сообщили в министерстве профобразования и занятости населения Приморского края, мероприятие проходит в рамках регионального форума вакансий и трудовой адаптации участников СВО.

Каждый участник мероприятия сможет пройти собеседование сразу у нескольких работодателей и выбрать наиболее подходящие для него условия труда. Специалисты Приморского центра занятости населения проведут профориентацию, расскажут о программе обучения, о том, какие документы необходимы для прохождения профобучения или переподготовки, а также окажут психологическую помощь при необходимости.


Ярмарка пройдет 17 июня в 10.00 по следующим адресам:

В Приморье стартовало обучение по программе «Время героев».

— Владивосток, улица Давыдова, 9;

 — Артем, улица Лазо, 20;

 — Анучино, улица Ленинская, 12А;

 — Большой Камень, улица Карла Маркса, 45;

 — Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 89;

 — Дальнереченск, улица Рябуха, 80;

 — Кавалерово, улица Арсеньева, 81;

 — Ольга, улица Ленинская, 5;

— Лесозаводск, улица Калининская, 37;

 — Лучегорск, 4-й микрорайон, 2;

 — Находка, Находкинский проспект, 1Е;

 — Партизанск, улица Ленинская, 3Б;

 — Уссурийск, улица Некрасова, 17.

Напомним, в России запущена новая кадровая программа «Время героев», о старте которой сообщил президент Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава государства попросил минобороны РФ и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в программе.

Кроме того, ветераны СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил Президент. Также бойцы, желающие продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии.

В Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители края, кто чем может, помогают нашим солдатам: дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы гуманитарной помощи и направляют необходимое на фронт, помогают жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Вся работа по поддержке приморских военнослужащих и мобилизованных граждан, сражающихся с неонацизмом в зоне СВО, находится на личном контроле губернатора края Олега Кожемяко.

занятость