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Ради строительства красноярского метро изменят закон о тишине и разрешат шуметь по ночам

В Красноярском крае намерены изменить закон о тишине ради того, чтобы строить метро по ночам.

Источник: Reuters

В Красноярском крае намерены изменить закон о тишине ради того, чтобы строить метро по ночам.

Напомним, сейчас запрещается шуметь с 22:00 до 9:00 часов. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч рублей.

Такие нормативы ранее утвердили депутаты. Теперь они предлагают внести изменения в статьи 1.1 и 16.3 краевого закона «Об административных правонарушениях».

Это связано со строительством метро в Красноярске. Предлагается разрешить вести работы круглосуточно, в том числе в ночное время (с 22:00 до 9:00).

Уточняется, что изменение будет носить временный характер — до января 2027 года.

«Краевой столице метро необходимо, оно поможет разгрузить улицы города. Проект строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске получил поддержку президента Российской Федерации. А для того, чтобы уложиться в срок, работы нужно вести в круглосуточном режиме», — прокомментировал планируемые изменения председатель комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан Владимир Чащин.

Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии ЗС, 13 июня.

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