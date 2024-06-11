Ради строительства красноярского метро изменят закон о тишине и разрешат шуметь по ночам

В Красноярском крае намерены изменить закон о тишине ради того, чтобы строить метро по ночам.
Напомним, сейчас запрещается шуметь с 22:00 до 9:00 часов. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч рублей.
Такие нормативы ранее утвердили депутаты. Теперь они предлагают внести изменения в статьи 1.1 и 16.3 краевого закона «Об административных правонарушениях».
Это связано со строительством метро в Красноярске. Предлагается разрешить вести работы круглосуточно, в том числе в ночное время (с 22:00 до 9:00).
«Краевой столице метро необходимо, оно поможет разгрузить улицы города. Проект строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске получил поддержку президента Российской Федерации. А для того, чтобы уложиться в срок, работы нужно вести в круглосуточном режиме», — прокомментировал планируемые изменения председатель комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан Владимир Чащин.
Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии ЗС, 13 июня.