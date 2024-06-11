В Крыму говорят, что запасов в водохранилищах хватит более чем на год

«Существующие запасы воды в водохранилищах Крыма составляют около 260 млн куб. м, что практически соответствует объемам <…> 2023 года. Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики Крымского полуострова на протяжении более одного года без учета притока в водохранилища в будущем периоде», — заявил ТАСС первый зампредседателя Госкомводхоза региона Гурам Соболев.