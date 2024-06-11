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В Крыму говорят, что запасов в водохранилищах хватит более чем на год

Запасы в водохранилищах Республики Крым позволят обеспечивать население региона питьевой водой более одного года, сообщили ТАСС в Государственном комитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз).

«Существующие запасы воды в водохранилищах Крыма составляют около 260 млн куб. м, что практически соответствует объемам <…> 2023 года. Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики Крымского полуострова на протяжении более одного года без учета притока в водохранилища в будущем периоде», — заявил ТАСС первый зампредседателя Госкомводхоза региона Гурам Соболев.

Отмечается, что особое внимание уделяется водообеспечению восточной части полуострова. В 2014—2023 годах в наливные водохранилища подано 450 млн куб. м воды, что позволило гарантированно обеспечивать водными ресурсами около 400 тыс. жителей восточной части региона. В эти водохранилища в 2024 году планируется подать около 58 млн куб. м воды.

В Министерстве экологии и природных ресурсов республики ТАСС заявили, что Крымский полуостров за счет собственных водных ресурсов обеспечен водой для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

«Запасы поверхностных и подземных вод, имеющихся в пределах полуострова, позволяют распределить водные ресурсы с учетом потребности каждого региона Крыма, не допуская дефицита питьевой воды», — отмечает глава Минприроды региона Ольга Славгородская.

По ее словам, в настоящее время степень разведанности запасов подземных вод составляет 90%, ресурсы питьевых и технических подземных вод Республики Крым оценены в количестве около 1,2 тыс. куб. м в сутки. В регионе более 2 тыс. скважин, на которые оформлены лицензии.

экология