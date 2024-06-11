В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение из-за сильного ливня 11 и 12 июня

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского УГМС.
Так, сильный дождь начнется в Новосибирске вечером 11 июня и будет идти ночью 12 июня. Днем в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха при этом будет около +20…+22 градусов.
Жителям напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218−68−88, 227−44−44.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирск после пары теплых и сухих дней опять возвращаются дожди и грозы.