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В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение из-за сильного ливня 11 и 12 июня

В Новосибирске вечером 11 июня и в ночь на среду прогнозируется сильный дождь.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: AP 2023

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского УГМС.

Так, сильный дождь начнется в Новосибирске вечером 11 июня и будет идти ночью 12 июня. Днем в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха при этом будет около +20…+22 градусов.

Жителям напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218−68−88, 227−44−44.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирск после пары теплых и сухих дней опять возвращаются дожди и грозы.