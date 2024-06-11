«Тренировки тут не причем»: под Новосибирском умер 12-летний хоккеист, которого называли лучшим защитником в Сибири

— Медкомиссия фиксирует состояние человека здесь и сейчас. Если у ребенка или взрослого нет противопоказаний к занятиям спортом в данный момент, нет никакой вероятности, что они не появятся на следующий день. Есть заболевания, которые дебютируют очень быстро и начальные симптомы неподготовленному человеку могут быть просто незаметны. Даже если мы берем сахарный диабет, то у некоторых детей он проявляется быстро — они впадают в диабетическую кому. Если во время не оказать медицинскую помощь, то исход может быть плачевный, — рассказал КП-Новосибирск кандидат медицинских наук, педиатр Константин Казначеев.