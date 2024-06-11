«Тренировки тут не причем»: под Новосибирском умер 12-летний хоккеист, которого называли лучшим защитником в Сибири

В Бердске умер 12-летний хоккеист из ХК «Кристалл». Об этом стало известно сегодня 11 июня.
— 8 июня 2024 года ушел из жизни один из лучших игроков, наш номер 10. Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона 2023−2024 года, — сообщили в группе ХК «Кристалл». — Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге, — написали в группе хоккейного клуба.
КП-Новосибирск удалось связаться с одним из тренеров хоккейного клуба. Вот как он прокомментировал трагедию:
— Мне известно, что это был несчастный случай. Сегодня будут похороны, о причинах пока рано говорить. Трагедия связана со здоровьем ребенка. Но тренировки, соревнования и бердская школа хоккея тут не причем, — сообщил КП-Новосибирск мужчина.
Как пишут в комментариях под постом, причиной смерти мог стать сахарный диабет. Однако, эта информация ничем не подтверждена.
Прощание с мальчиком прошло 11 июня в Бердске.
— Медкомиссия фиксирует состояние человека здесь и сейчас. Если у ребенка или взрослого нет противопоказаний к занятиям спортом в данный момент, нет никакой вероятности, что они не появятся на следующий день. Есть заболевания, которые дебютируют очень быстро и начальные симптомы неподготовленному человеку могут быть просто незаметны. Даже если мы берем сахарный диабет, то у некоторых детей он проявляется быстро — они впадают в диабетическую кому. Если во время не оказать медицинскую помощь, то исход может быть плачевный, — рассказал КП-Новосибирск кандидат медицинских наук, педиатр Константин Казначеев.