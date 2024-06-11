После похолодания в Омск снова придёт жара до +32: озвучена дата

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в День России температура воздуха в регионе составит +20… +25, также будет кратковременный дождь и местами порывы ветра до 17 м/с. В четверг, 13 июня, днём ожидается потепление до +25… +30, также местами будет гроза. В пятницу, 14 июня, воздух прогреется до +32, но сохранится дожливая погода.