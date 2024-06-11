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После похолодания в Омск снова придёт жара до +32: озвучена дата

Затяжные дожди в регионе сохранятся до конца июня.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1.ru

В Омской области со среды, 12 июня, погода начнёт меняться. Омичей ждёт череда затяжных дождей и жара.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в День России температура воздуха в регионе составит +20… +25, также будет кратковременный дождь и местами порывы ветра до 17 м/с. В четверг, 13 июня, днём ожидается потепление до +25… +30, также местами будет гроза. В пятницу, 14 июня, воздух прогреется до +32, но сохранится дожливая погода.

По прогнозу сервиса Ventusky, антициклон останется в Омской области до понедельника. В выходные и в первый день рабочей недели столбик термометра поднимется до +30… +32 градусов. Со вторника в регионе похолодает.

Ранее мы рассказывали о долгосрочном прогнозе для Омской области.