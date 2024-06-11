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В Омской области всего за неделю мощно изменилась ситуация с коронавирусом

Во вторник, 11 июня 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ в период с 3 по 9 июня 2024 года.

Источник: Reuters

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,84 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявили в федеральном оперштабе.

В соответствии с данными оперштаба, в Омской области за указанный период мощно изменилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Так, заявляется, что с 3 по 9 июня 2024 года в Омской области выявлено 195 новых случаев коронавируса, тогда как неделей ранее количество выявленных эпизодов составляло 142.

Число госпитализаций за неделю в Омской области выросло с 15 до 24.

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