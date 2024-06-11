В Омской области всего за неделю мощно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,84 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — заявили в федеральном оперштабе.