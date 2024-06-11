Главный синоптик Петербурга рассказал, ждать ли дождя в День России

Завтра, 12 июня, страна будет отмечать День России, поэтому большинство петербуржцев не пойдут на работу, а отправятся праздновать в центр города. Однако при выходе из дома горожанам придется захватить с собой зонт, ведь в Северной столице ожидаются дожди. О погоде в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.
— Атмосферный фронт будет проходить ночью и утром через Петербург, так что дождей нам не избежать. Но в середине дня все еще возможен дождь кратковременного характера. Ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать до 12 метров в секунду. Только во второй половине 12 июня прогнозируется улучшение метеоусловий. В связи с осадками и облачностью температура воздуха будет повышаться, но не очень активно, но градусов до +20 может дотянуть, — пояснил синоптик.
Колесов добавил, что на протяжении последних лет дождливая погода в праздничный день в Северной столице перестала быть редкостью. Столбик термометра обычно показывал от +18 до +22 градусов. Жарко в День России было только в 2002 году, когда температура воздуха прогрелась до +27 градусов.
Напомним, 12 июня петербуржцы и гости города смогут посетить сразу несколько городских событий, приуроченных к Дню России. Так, на «Газпром Арене» пройдет концерт, на котором выступят Полина Гагарина и Сергей Жуков. Посетителей с нетерпением будут ждать в Музее политической истории России, где расскажут о Конституции, а также в Музее железных дорог, в котором можно почувствовать себя машинистом тепловоза и многое другое.