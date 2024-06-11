Главный синоптик Петербурга рассказал, ждать ли дождя в День России

— Атмосферный фронт будет проходить ночью и утром через Петербург, так что дождей нам не избежать. Но в середине дня все еще возможен дождь кратковременного характера. Ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать до 12 метров в секунду. Только во второй половине 12 июня прогнозируется улучшение метеоусловий. В связи с осадками и облачностью температура воздуха будет повышаться, но не очень активно, но градусов до +20 может дотянуть, — пояснил синоптик.