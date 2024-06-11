Когда в Астане введут выделенную полосу для автобусов

Это первая из семи полос Bus Lane, которые планируются ввести в этом году в городе. Выделенные полосы будут введены по проспекту Мәңгілік ел, проспекту Туран, проспекту Тәуелсіздік, улице Керей Жанибек хандар, проспекту Улы Дала и проспекту Р. Кошкарбаева.