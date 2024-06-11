Еще 16 выпускников из Хабаровского края стали стобалльниками на ЕГЭ

В Хабаровском крае озвучили результаты Единого государственного экзамена по русскому языку и математике. Максимальные 100 баллов получили 16 выпускников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Максимальные результаты на экзаменах показали девять человек из Хабаровска, четыре — из Комсомольска-на-Амуре и по одному — в Краевом центре образования, Солнечном и Хабаровском районах.
Также впервые за четыре года три одиннадцатиклассника набрали 100 баллов по профильной математике. Это вчерашние ученики школ Хабаровска.
Кроме того, два выпускника из Хабаровска получили максимальные баллы по двум предметам — русскому языку и химии.
До этого были озвучены результаты Единого госэкзамена по литературе и химии. Максимальные 100 баллов набрали 12 выпускников. Все они претендуют на премию имени Гродекова, сумма которой составляет 100 тысяч рублей.