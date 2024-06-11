Аномальная жара испортит воздух в Челябинской области, объявлен режим «черного неба»

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 11 июня и до того же времени 14 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Магнитогорске будет действовать предупреждение о НМУ первой степени (смоге).