Аномальная жара испортит воздух в Челябинской области, объявлен режим «черного неба»

По информации синоптиков, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — промышленных и автомобильных выбросов, пыли.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 11 июня и до того же времени 14 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Магнитогорске будет действовать предупреждение о НМУ первой степени (смоге).
Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
В ночные часы