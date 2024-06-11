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Аномальная жара испортит воздух в Челябинской области, объявлен режим «черного неба»

Аномальная жара испортит воздух в Челябинской области, объявлен режим «черного неба», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 77% 755 мм рт. ст. +20°

По информации синоптиков, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — промышленных и автомобильных выбросов, пыли.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 11 июня и до того же времени 14 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Магнитогорске будет действовать предупреждение о НМУ первой степени (смоге).

Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

В ночные часы 12—14 июня столбики термометров не опустятся ниже 11−13 градусов, днем воздух раскалится до 32−34 градусов, при этом ветер будет неустойчивый и слабый в четверг и пятницу.