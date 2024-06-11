В МЧС предупредили о грозах, граде и ливнях 12 июня в Пермском крае

Как рассказывает ведомство со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День России в отдельных районах Пермского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Местами прогнозируются порывы ветра в диапазоне от 18 до 23 метров в секунду.