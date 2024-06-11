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В МЧС предупредили о грозах, граде и ливнях 12 июня в Пермском крае

Ветер может усилиться до 23 метров в секунду.

Источник: Аргументы и факты

Грозы, град и ливни возможны в Пермском крае 12 июня, сообщает краевое ГУ МЧС.

Как рассказывает ведомство со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День России в отдельных районах Пермского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Местами прогнозируются порывы ветра в диапазоне от 18 до 23 метров в секунду.

В МЧС Пермского края жителям напомнили не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укреплённых конструкций. Ведомство призвало водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«В период грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки на окнах», — сообщает краевое МЧС.

В министерстве призвали жителей Прикамья соблюдать осторожность и быть внимательными.

МЧС