Кузбасские родители теперь больше заплатят за детей в детских садах

Правительство Кемеровской области внесло изменения в размер максимальной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных детских садах. Изменения в постановление подписал на прошлой неделе первый зампредседателя Правительства региона Игорь Малахов.
Так, самая высокая цена для групп, работающих полный день (от 8 до14 часов пребывания), оказалась в Калтане — 4 040 рублей. Второе место занял Берёзовский с ценой 3 783 рубля. В Беловском, Кемеровском и Новокузнецком городском округе цена составит около 3 600 рублей. От 3 000 до 3 600 рублей заплатят анжеро-судженцы, осинниковцы, междуреченцы, тайгинцы, мариинцы, ленинск-кузнечане, жители Кемеровского и Беловского муниципального округа.
Самая низкая цена за садик, почти 2 000 рублей, будет у жителей Чебулинского и Яшкинского округов.