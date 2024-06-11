Кузбасские родители теперь больше заплатят за детей в детских садах

Так, самая высокая цена для групп, работающих полный день (от 8 до14 часов пребывания), оказалась в Калтане — 4 040 рублей. Второе место занял Берёзовский с ценой 3 783 рубля. В Беловском, Кемеровском и Новокузнецком городском округе цена составит около 3 600 рублей. От 3 000 до 3 600 рублей заплатят анжеро-судженцы, осинниковцы, междуреченцы, тайгинцы, мариинцы, ленинск-кузнечане, жители Кемеровского и Беловского муниципального округа.