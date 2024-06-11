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На Всероссийском Сабантуе в Пермском крае выступит певица Дина Гарипова

Её выступление пройдёт на главной сцене праздника.

Источник: Аргументы и факты

Певица Дина Гарипова выступит на Всероссийском Сабантуе в Пермском крае, рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе Администрации губернатора Прикамья.

В 2024 году традиционное празднование состоится в селе Барда, празднующем своё столетие. Мероприятия пройдут с 14 по 16 июня. В программу фестиваля включены спортивные и кулинарные мероприятия, а также выставки и выступления музыкальных исполнителей.

Как рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе Администрации губернатора Пермского края, 15 июня на XIV Всероссийском Сабантуе выступит певица Дина Гарипова. Выступление артистки пройдёт на главной сцене праздника. Дина Гарипова — российская певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, победительница шоу «Голос» и финалистка конкурса «Евровидение».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на празднике встретятся губернаторы Пермского края и Кировской области, а также раис Республики Татарстан.

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