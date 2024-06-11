На Всероссийском Сабантуе в Пермском крае выступит певица Дина Гарипова

В 2024 году традиционное празднование состоится в селе Барда, празднующем своё столетие. Мероприятия пройдут с 14 по 16 июня. В программу фестиваля включены спортивные и кулинарные мероприятия, а также выставки и выступления музыкальных исполнителей.