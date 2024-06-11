Может ли работник отказаться выходить на работу в свой выходной день

«В этой связи считаем, что по аналогии со ст. 108 кодекса, так же, как и по предоставлению сверхурочных работ, допускается по соглашению сторон предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час работы в выходные и праздничные дни».