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Может ли работник отказаться выходить на работу в свой выходной день

Может ли работник не согласиться с распоряжением работодателя выходить на работу в свой выходной день? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за исключением ряда случаев:

  • предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;
  • предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;
  • выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

«За работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника», — пояснили в Минтруда.

Вместе с тем в министерстве отметили, что кодексом не регламентирован порядок предоставления часов отдыха взамен работы в выходные и праздничные дни.

«В этой связи считаем, что по аналогии со ст. 108 кодекса, так же, как и по предоставлению сверхурочных работ, допускается по соглашению сторон предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час работы в выходные и праздничные дни».

говорится в ответе.

В Минтруда заключили, что работник вправе не соглашаться выходить на работу в выходной день, кроме случаев с производственной необходимостью, указанной выше.

экономика
занятость