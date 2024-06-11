Может ли работник отказаться выходить на работу в свой выходной день

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за исключением ряда случаев:
- предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;
- предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;
- выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
Вместе с тем в министерстве отметили, что кодексом не регламентирован порядок предоставления часов отдыха взамен работы в выходные и праздничные дни.
«В этой связи считаем, что по аналогии со ст. 108 кодекса, так же, как и по предоставлению сверхурочных работ, допускается по соглашению сторон предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час работы в выходные и праздничные дни».
В Минтруда заключили, что работник вправе не соглашаться выходить на работу в выходной день, кроме случаев с производственной необходимостью, указанной выше.