Омичам рассказали, как изменится движение после открытия моста

Светофоры на перекрёстке улиц Маркса, и Масленникова, а также улиц Ленина и Ленинградская площадь возвращаются к режиму работы, действовавшему до закрытия моста. Также возвращается схема движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. При съезде с моста, по Тюкалинской развязке, едущие по улице Суворова обязаны уступать дорогу тем, кто съезжает с моста.