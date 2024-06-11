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Омичам рассказали, как изменится движение после открытия моста

Мост откроют уже 12 июня.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, как в городе изменится схема движения транспорта после открытия Ленинградского моста.

Светофоры на перекрёстке улиц Маркса, и Масленникова, а также улиц Ленина и Ленинградская площадь возвращаются к режиму работы, действовавшему до закрытия моста. Также возвращается схема движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. При съезде с моста, по Тюкалинской развязке, едущие по улице Суворова обязаны уступать дорогу тем, кто съезжает с моста.

Ранее мы сообщали, что после успешных испытаний, 12 июня мост будет торжественно открыт для общественного транспорта.