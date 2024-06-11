В Пермском крае лодки и катера будут эвакуировать на штрафстоянки

Задержать лодки и катера, а после эвакуировать их на штрафстоянки, могут за следующие нарушения:
— управление судном лицом, не имеющим такого права;
— управление незарегистрированным, либо имеющим неисправности судном;
— управление маломерным судном лицом, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном;
— управление судном в состоянии опьянения.
В навигацию 2024 года обеспечено функционирование уже сорока восьми штрафстоянок для маломерных судов. Вновь созданы специализированные стоянки в Оренбургской области, в Пермском крае и Челябинской области их количество увеличено. Планируется открытие спецстоянок в Тюмени и в Югре.