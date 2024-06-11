Жителям Новосибирской области станет проще добираться до дачных участков

В Новосибирской области дачникам станет проще добираться до своих участков в 2024 году. Это будет возможно благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В рамках этого нацпроекта в регионе в нормативное состояние, согласно плану, приведут 244 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров мостов. В общей сложности в Новосибирской области запланировали дорожные работы на 101 объекте. Контролирует проведение работ минтранс региона.
По данным правительства Новосибирской области, в 2024 году отремонтируют дороги, которые ведут к СНТ и дачам. Именно они, эти дороги, особенно популярны с ранней весны до поздней осени.
Одним из объектов, на котором проведу работы в 2024 году стал участок Советского шоссе. На нем в текущем году отремонтируют 2,7 километров. Участок этот идет вдоль дачных и садовых некоммерческих товариществ Планета, Элитное-М, Калинка, Дружба
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, в минтрансе всегда учитывают интересы жителей при планировании работ. Он отметил, что много дорог идут до дач, СНТ, мест, где люди проводят много времени летом.
— Именно поэтому их востребованность в летнее время возрастает, -уверен Анатолий Костылевский.