Жителям Новосибирской области станет проще добираться до дачных участков

В Новосибирской области дачникам станет проще добираться до своих участков в 2024 году. Это будет возможно благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В рамках этого нацпроекта в регионе в нормативное состояние, согласно плану, приведут 244 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров мостов. В общей сложности в Новосибирской области запланировали дорожные работы на 101 объекте. Контролирует проведение работ минтранс региона.